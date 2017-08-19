В «ЛНР» вышло из строя оборудование оператора «МТС Украина». Чинить нечем. Новости

С 18 августа вышло из строя оборудования на базовой станции «МТС Украина» в неподконтрольном Краснодоне. Об этом сообщает «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР».

Отмечается, что в связи с этим ухудшилось качество связи оператора в ряде районов

«Ухудшение качества связи мобильного оператора "МТС Украина" на территории города Краснодона связано с выходом из строя телекоммуникационного и радиопередающего оборудования на базовой станции, обслуживающей данный район. По данным, предоставленным техническими специалистами, обслуживающими оборудование мобильного оператора "МТС Украина", работы по его восстановлению затруднены из-за отсутствия запасных частей и финансирования со стороны украинского оператора мобильной связи "МТС Украина"», – говорится в сообщении.

Напомним, на неподконтрольных территориях остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

Как отметили в пресс-службе компании Vodafone, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала пресс-секретарь Виктория Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «республиках» – уже регулярны.

Так, в «ДНР» очередные проблемы со связью наблюдались 19 мая. Затем связь прекращалась 5 июня, а наиболее продолжительный период отключения был 7-8 июня. Правда, в последнем случае пресс-служба Vodafone заявила, что причиной проблем с мобильной связью в «ДНР» и «ЛНР» стало повреждение неизвестными на подконтрольной Украине территории двух волоконно-оптических линий связи. Но проблемы со связью продолжились и в августе. По состоянию на сеедину августа проблемы со связью, как в Донецке, так и в Горловке, Макеевке и иных городах.

На проблемы жалуются и жители Луганска.

Читайте также: