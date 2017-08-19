В «ЛНР» жители поселка третий день борются с пожаром (Фото). Новости

Третий день жители поселка Ящиково (Перевальский р-н, Луганская обл., НКТ*) борются с пожаром на сельхозполях. Об этом сегодня, 19 августа, жители сообщают в соцсетях, подтверждая ЧП фотографиями.

Фото: соцсети

Тем не менее, в «МЧС ЛНР» сегодня рапортуют, что в течение суток ликвидировали 129 пожаров. Отмечают, что в 122-х случаях имело место загорание сухой травы и кустарника на открытых территориях.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за минувшую неделю ликвидировано более тысячи пожаров, большинство из которых (814) также связаны с горением сухой растительности.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория