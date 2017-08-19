Жалобы в «полицию» Луганска: Дети катаются на Ленине и лазят по «защитникам республики». Новости

Жители Луганска начали жаловаться в «полицию» на детей, которые устраивают игры вокруг памятников. Требуют привлечения к ответственности «злоумышленников».

Как сообщает «МВД ЛНР», в «полиции» Луганска обобщили поступающие к ним подобные жалобы: «Регулярно скейтбордисты осуществляют прыжки с постамента памятнику Ленина, кроме того, дети устраивают "скалолазание" по памятнику "Они отстояли Родину". Можно ли расценивать эти действия как осквернение памятников? Какова будет админответственность, если во время очередного прыжка будет отколот кусок постамента? Какие размеры штрафа? Осуществляет ли полиция контроль за охраной памятников? Делают ли замечания людям, которые прыгают по памятникам?»

Как сообщил «начальник отдела участковых инспекторов полиции МВД ЛНР» Виталий Рада, с точки зрения «законодательства» «ЛНР», подобные действия не расцениваются как осквернение памятника.

«Данный вопрос – скорее проблема морали и этики, и, конечно же, воспитания подрастающего поколения. Вероятно, дети, устраивающие "скалолазание" по мемориалу, не до конца осознают историческую и культурную ценность памятника. Не понимают, что это не очередная "игрушка", а знак уважения памяти наших героических предков», – считает Рада.

При этом, в случае повреждения памятника, ответственный за это гражданин будет привлечен к административной ответственности. «Согласно ч. 3 ст. 7.13 КоАП ЛНР "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Луганской народной республики", уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения – влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 5 000 до 20 000 российских рублей», – продолжил «начальник».

Приведенные случаи касаются несовершеннолетних, а к «административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет». «Правонарушитель в возрасте от 16 до 18 лет, может быть освобожден от административной ответственности по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом случае к нему применяются меры воздействия, предусмотренные законодательством ЛНР о защите прав несовершеннолетних», – констатировал Рада.

Он также добавил, что для усиления охраны памятников были скорректированы маршруты «патрульных нарядов».

Напомним, в ночь на 1 августа 2017 года в центре неподконтрольного Луганска был подорван памятник «защитникам республики». А 2 августа в «ЛНР» неизвестные взорвали уже памятник «ополченцам», ранения получили 5 человек.

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