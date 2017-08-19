В центральной больнице Луганска кололи просроченный наркотик, – «МВД ЛНР». Новости

В «Луганской республиканской клинической больнице ЛНР» использовали просроченные наркотические препараты. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Так, в клинической больнице была проведена комплексная проверка – сверяли основные запасы и изучали механизм передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также проверили помещения, используемые для хранения таких средств в 21-м отделении больницы.

Нарушения были обнаружены при сверке документации по учету наркотических средств в хирургии и отделении интервенционной радиологии.

«В результате изучения и анализа документов был выявлен факт нахождения в обороте в период с 07.12.2015 года по 26.01.2016 года наркотического средства "Промедол" с истекшим сроком годности. А именно, по пяти накладным с гуманитарного склада министерства здравоохранения Луганской народной республики было получено 280 упаковок лекарственного средства "Промедол 20 мг/мл 1 мл" по 5 ампул в каждой упаковке со сроком годности по ноябрь 2015 года, что в пересчете составляет 1400 ампул», – рассказал «замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД ЛНР» Тарас Бабенко.

Он также добавил, что все 1400 ампул «Промедола» были использованы в полном объеме в период с 07.12.2015 года по 26.01.2016 года в отделениях больницы. То есть использованы по истечению срока годности.

Материалы переданы в «генпрокуратуру ЛНР».

Справка: Промедол (Promedolunt) – эффективный анальгетик (обезболивающее средство). По влиянию на центральную нервную систему близок к морфину.

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