Яблочный спас. В храмах «ЛНР» прошли праздничные Богослужения (ФОТО). Новости

Сегодня, 19 августа, праздничные богослужения прошли во всех храмах «Луганской народной республики». Об этом сообщают интернет-ресуры НКТ*.

В Луганске в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» прошла праздничная литургия, посвященная большому православному празднику Преображения Господня. После богослужения и молитв, по традиции священнослужители освятили яблоки, виноград, мед и другие плоды, которые принесли прихожане.

Как рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» протоиерей Александр Пономарев, праздник Преображения – это один из 12 великих христианских праздников. Он символизирует очень важное событие в жизни каждого христианина, что сам богочеловек, который пришел на Землю, показал свою божественную сущность через преображение на горе Фавор. Ученики как свидетели увидели его не только как человека, они увидели его в том состоянии, в каком человек может увидеть что-то высшее для их восприятия.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория