Вечерний Донецк и его розы (Фото). Новости

Теплый августовский вечер в Донецке. До начала комендантского часа – можно прогуляться, если не спешишь на последнюю маршрутку. Что и делают жители, фиксируя город на фотокамеры. И не забывают о втором символе Донецка после угля – розах. Хотя, август – заканчивается сезон благоухающих красавиц, начинают потихоньку увядать.

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