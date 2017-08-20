Донецк: Не хватает дворников, просят подключиться жителей. Новости

В условиях ограниченного финансирования и дефицита кадров службы ЖКХ Донецка просят подключаться к уборке территорий жителей. Такая ситуация во всех районах города. Местная газета осветила проблему на примере Калининского района по итогам визита общегородской комиссии конкурса «ЖКХ и транспорт для дончан – 2017».

«Позиция "пусть убирают коммунальщики – им за это платят деньги" заведомо проигрышна. В условиях ограниченного финансирования и дефицита кадров службы ЖКХ не могут поспеть везде и сразу. И тут важна поддержка жителей», – заключили члены комиссии во время встречи с представителями ЖКХ района.

Поддержка может выражаться как в «небросании» мусора, так и (как основное) «самим приложить руку к наведению порядка на улицах родного района».

«Кто-то может увидеть в субботниках пережитки прошлого, но сегодня они стали для нас объективной необходимостью. Оставленные хозяевами дома, территории неработающих предприятий – за всем этим нужен надзор и уход. Коммунальные службы стараются их обеспечить, но без помощи населения сделать это довольно сложно», – говорится в материале.

Отмечается, что жители Калининского района понимают ситуацию. Например, только в поселке Котовского-1 с начала года были проведены 17 субботников, в которых приняли участие около 260 человек. А жители соседнего поселка Котовского-2 целых 20 раз собирались, чтобы убрать территорию и привести в порядок детскую площадку.

Как ранее отмечалось, дворники – самая востребованная в сфере ЖКХ профессия в «ДНР». На эту должность мало кто хочет идти из-за уровня заработной платы. «Мы работаем с 5 утра до 12-ти, половины первого… Я получаю 3600 руб. (1570 грн по курсу "центрального республиканского банка ДНР") зарплаты – на что ее хватит? Ни на что. Так, получил – пошел, отдал долги, немного скупился, и опять ждешь, когда ее тебе выдадут. Ну, и на что? Если уголь [для отопления] сейчас стоит 3 тыс. руб. тонна, а мне их три нужно купить. Нам бы хоть добавили тысяч до 7-ми, вот это было бы хорошо. Но добавят нам зарплату – повысятся везде цены. Это как пить дать, и к бабке не ходи», – рассказала дворник из Иловайска Татьяна Стельмах.

В центральном Ворошиловском районе Донецка нехватка дворников по штату достигает 40%. ситуацию усугубляет высокая текучка кадров. Чтобы удержать людей на местах, возобновили форму предоставления служебного жилья, но в «специфической» форме. «Раньше на эти нужды (спецжилье, – прим.) выделялось 2% вводимого жилья, сейчас, к сожалению, – ноль. Мы нашли выход. У нас есть оставшиеся без арендаторов помещения. Те из них, которые можно переоборудовать под квартиры, мы приспособили для проживания. Таким образом у нас появились 3 служебные квартиры. Такое жилье – надежный способ удержать людей на 10 лет», – сказал директор «службы единого заказчика (СЭЗ)» Ворошиловского района Леонид Подставной.

По информации «мэра» Донецка, с начала военных действий на рабочем месте погиб один дворник – Владимир Скорых, который трудился в Ворошиловском районе.

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