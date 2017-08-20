Топливо есть на всех АЗС: «ЛНР» противоречит сама себе. Главная

В «ЛНР» топливо есть на всех автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил и.о. директора «Луганскнефтепродукт» Олег Мичурин.
Он подчеркнул, что распространяемая информация о дефиците ГСМ не соответствует действительности.
«Топливо есть на наших заправках всех. Единственное, что у части (АЗС) сейчас с передачей (топлива) переоформление происходит, и они просто стоят», − сообщил Мичурин.
Он уверяет, что топливо на нефтебазах «есть в достаточном количестве, очередей нет».
При этом, судя по приведенным данным на сайте «Луганскнефтепродукт», на большинстве АЗС топливо выдается только по талонам – такая система применяется к «бюджетным», «коммунальным» и «военным» учреждениям. Либо оно отсутствует. Т.е. рядовым жителям это ГСМ недоступно. Это касается самой распространенной марке А-95.
Как отметил Мичурин, в этой таблице указаны лишь работающие АЗС, которые в простое скрыты. Поэтому неизвестно, в «ЛНР» больше работающих или не работающих АЗС.
Тем не менее, средние цены на ГСМ в «ЛНР»:
Опт
Розница
ДТ
42,00 руб. (18,10 грн*)
45,00 руб. (19,40 грн*)
А-92
41,50 руб. (17,88 грн*)
44,00 руб. (19,00 грн*)
А-95
42,30 руб. (18,32 грн*)
45,00 руб. (19,00 грн*)
ГАЗ
--
25,00 руб. (10,78 грн*)
* по курсу «государственного банка ЛНР» по состоянию на 20 августа
Как отмечалось ранее, очередной традиционный кризис ГСМ в «Луганской народной республике» был зафиксирован в конце июля.
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