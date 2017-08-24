Ситуация в пунктах пропуска днем 24 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 24 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ: «Майорск»:
- Николай: «12:30. В сторону Горловки за 3 часа – 350 м. Много без очереди и по льготе еще!! Машин с 1 км, а людей наверное с 2 автобусов чел 100-150!!».
КПВВ «Марьинка»:
- Катерина: «10:00. В сторону Украины – пусто: и на на нулевом, и на таможне))»;
- Сергей: «10:00. На Донецк – жо*а»;
- «Житель Донецка»: «11:54. Курахово – Донецк: машин – до кольца. Людей – все навесы. Из Донецка: на нуле – пусто, на основном – 40 машин»;
- Анастасия: «14:35. На данный момент, в сторону Донецка машин нет»;
- Мария: «Ехали вчера на Донецк. Как всегда в пол 6 утра были на Марьинке. Стояли чуть ли не возле Марьинского кольца. Сказать, что обалдели, не сказать ничего. А вот от льготной очереди просто оху... все время на протяжении 6 часов, которые мы стояли в очереди – льгота перла, перла и еще раз перла. Очередь из льготы периодически доходила до 30 машин, но меньше 15 не была. Просто ужас. Сколь же их инвалидов 1 группы и детей до года в ДНР? Ужас, просто ужас с льготой».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Михаил: !10:00. На въезд в Донецк – очередь вроде-бы до кольца»;
- «Администратор»: «12:30. Еленовка – сразу на проверку в обе стороны».
О ситуации на иных КПВВ не сообщается.
Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:
- Елена интересуется по поводу Марьинского направление: «Сколько времени ехать от Александровского блокпоста до Курахово»? Александр отвечает: «Если без "препятствий" – 20-30 минут».
- Марк интересуется: «Родители с бабушкой ехали через блок пост. У них техника холодильник чек 14 000 грн. Но они – одна семья. Не пропускают (т.к. провоз багажа на сумму до 10 тыс. грн., – прим.). Что делать в таком случае?». Раиса отвечает: «Мы просили в магазине, чтобы чек выписали на 10 тыс. грн». Оксана подтверждает: «Возьмите чек до 10 тыс. грн, и тогда должны пустить».
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