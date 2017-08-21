Хуг: ОБСЕ не будет обеспечивать безопасность матча «Мариуполь» – «Динамо». Новости

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подтвердил участие наблюдателей миссии в мониторинге футбольного матча «Мариуполь» – «Динамо». Об этом сообщает «Лига.Новости».

По словам Александра Хуга, кроме сбора информации на местах, СММ призвана налаживать диалог.

«Миссия отчитывается о событиях по всей Украине. Матч не есть исключение. Наблюдатели будут принимать участие и мониторить», – сказал Хуг.

Он уточнил, что с информацией можно будет ознакомиться в ежедневных отчетах миссии. Вместе с тем, Хуг добавил, что задача миссии не лежит в обеспечении безопасности.

«Хотел бы прояснить, что задача миссии не лежит в обеспечении безопасности. Мы лишь осуществляем мониторинг и наблюдение», – отметил замглавы СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, подразделения полиции Мариуполя способны обеспечить надлежащую безопасность и порядок во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги на стадионе «Ильичевец».

Футбольная федерация Украины сообщила, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие представители Миссии посетят 27 августа в Мариуполе матч 7-го тура Чемпионата Украинской премьер-лиги между ФК «Мариуполь» (Мариуполь) и «Динамо» (Киев).

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