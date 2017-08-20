Вокруг Донецка идет бой. В городе сообщают о пожарах (Дополнено). Новости

Сегодня, 20 августа, в районе Донецка начался сильный бой. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Отмечается, что обстрелы идут по линии от Авдеевки до Марьинки.

По данным местных жителей, со стороны пос. Грабари в Донецке ведется обстрел Песок.

Пользователи сообщают:

«Что-то горит по проспекту Шведова в Куйбышевском районе, пожарные тушат. Перед этим были слышны то ли улеты, то ли прилеты», «Слышно прилично, что давно такого не было и лучше пусть не будет»,

«На Путиловке было очень громко»,

«Донецк Киевский р-н, Засядько. Шумно. Очень тяжелыми, часто, громко и совсем близко. Страшно как-то»,

«Донецк, Ветка слушает близко и страшно»,

«Путиловка, очень плохие звуки рядом»,

«Гупає дуже сильно. Методійні одиночні мінуси,

«Бутовка - Путиловская роща минуса. Дай Бог ошибиться, но уроды сейчас могут начать херячить по горду, типа ответка»,

«Это шо у нас, где-то с аэропорта гаубицы или саушка палит?», «В районе химзавода шото горит»,

«Говорят, был замес под Белокаменкой... Но вроде как в Старобешево или Тельманово оттуда ближе...»;

«21:50. Донецк. Пр-т Партизанский. Из окна вижу 2 пожара: один – в районе ПУД, второй – в районе Григорьевки»,

Также сообщается о попадании снарядов на пр. Киевский в районе больницы № 18. При этом отмечается, что со стороны поселка «Азотный «работает миномет ДНР».

Также опубликовано видео попадания снаряда на Киевский проспект Донецка, напротив поликлиники №18.

P.S.: Позже было сообщено, что по основным направлениям бои стихли примерно к 22:40

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