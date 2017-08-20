Вокруг Донецка идет бой. В городе сообщают о пожарах (Дополнено). Новости

Сегодня, 20 августа, в районе Донецка начался сильный бой. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Отмечается, что обстрелы идут по линии от Авдеевки до Марьинки.
По данным местных жителей, со стороны пос. Грабари в Донецке ведется обстрел Песок.
Пользователи сообщают:
- «Что-то горит по проспекту Шведова в Куйбышевском районе, пожарные тушат. Перед этим были слышны то ли улеты, то ли прилеты», «Слышно прилично, что давно такого не было и лучше пусть не будет»,
- «На Путиловке было очень громко»,
- «Донецк Киевский р-н, Засядько. Шумно. Очень тяжелыми, часто, громко и совсем близко. Страшно как-то»,
- «Донецк, Ветка слушает близко и страшно»,
- «Путиловка, очень плохие звуки рядом»,
- «Гупає дуже сильно. Методійні одиночні мінуси,
- «Бутовка - Путиловская роща минуса. Дай Бог ошибиться, но уроды сейчас могут начать херячить по горду, типа ответка»,
- «Это шо у нас, где-то с аэропорта гаубицы или саушка палит?», «В районе химзавода шото горит»,
- «Говорят, был замес под Белокаменкой... Но вроде как в Старобешево или Тельманово оттуда ближе...»;
- «21:50. Донецк. Пр-т Партизанский. Из окна вижу 2 пожара: один – в районе ПУД, второй – в районе Григорьевки»,
Также сообщается о попадании снарядов на пр. Киевский в районе больницы № 18. При этом отмечается, что со стороны поселка «Азотный «работает миномет ДНР».
Также опубликовано видео попадания снаряда на Киевский проспект Донецка, напротив поликлиники №18.
#Донецк, прилет в Киевском районе, напротив 18-й поликлиники pic.twitter.com/6JI6uFWbXF— Necro Mancer (@666_mancer) 20 августа 2017 г.
P.S.: Позже было сообщено, что по основным направлениям бои стихли примерно к 22:40
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