Бои под Донецком стихли. «Шумит» лишь одно направление. Новости

Бои под Донецком стихли. «Шумит» лишь одно направление

ДН

20.08.17 22:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Боевые действия вокруг Донецка в целом к 22:40 прекратились. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

В «перекличке» они отмечают:

  • Дмитрий: «Центр – тихо»;
  • Анжела: «Киевский тихо»;
  • Едена: «Пока затихли. Киевский»;
  • Андрей: «Железнодорожный вокзал. Тихо»;
  • Евгений: «На западе у нас все тихо....»;
  • Мария: «Пролетарский тихо»;
  • Евгений: «Петровка тихо!»;
  • Соня: «Калининский тихо»;
  • Влад: «Буденновский – тихо» .

Судя по «перекличке», боевые действия еще слышны в районе Куйбышевского района Донецка (аэропорт):

  • Алина: «Куйбышева громко».

Тем не менее, жители иных районов «не расслабляются». «Спать ложится страшно. Обычно после таких исходящих летят входящие...», – пишет Марина.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 августа в районе Донецка был сильный бой. Обстрелы шли по всей линии фронта – от Авдеевки до Марьинки. Также было зафиксировано попадание снарядов на пр. Киевский в районе больницы № 18. 

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