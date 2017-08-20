Бои под Донецком стихли. «Шумит» лишь одно направление. Новости

Боевые действия вокруг Донецка в целом к 22:40 прекратились. Об этом сообщают жители в социальных сетях.
В «перекличке» они отмечают:
- Дмитрий: «Центр – тихо»;
- Анжела: «Киевский тихо»;
- Едена: «Пока затихли. Киевский»;
- Андрей: «Железнодорожный вокзал. Тихо»;
- Евгений: «На западе у нас все тихо....»;
- Мария: «Пролетарский тихо»;
- Евгений: «Петровка тихо!»;
- Соня: «Калининский тихо»;
- Влад: «Буденновский – тихо» .
Судя по «перекличке», боевые действия еще слышны в районе Куйбышевского района Донецка (аэропорт):
- Алина: «Куйбышева громко».
Тем не менее, жители иных районов «не расслабляются». «Спать ложится страшно. Обычно после таких исходящих летят входящие...», – пишет Марина.
Как сообщалось ранее, сегодня, 20 августа в районе Донецка был сильный бой. Обстрелы шли по всей линии фронта – от Авдеевки до Марьинки. Также было зафиксировано попадание снарядов на пр. Киевский в районе больницы № 18.
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