Пожар в неподконтрольном Шахтерске (Фото). Новости

20 августа в неподконтрольном Шахтерске (Донецкая обл.) произошел пожар. Об этом в соцсети сообщил местный житель.

«У нас сегодня был пожар. 8 машин пожарных из Тореза, Кировского, Шахтерска тушило. Ну и мы помогали. Вся рожа, руки, ноги черные», – написал мужчина.

По итогам тушения он констатировал: «22 кухни и гаража у людей сгорело. Загорелся сухостой за сараями. Пожарные и полиция переписали погорельцев, сказали, что отправят списки в Донецк».

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, возгорание сухостоя и травы – основная причина пожаров в «республиках», в результате чего огонь переносится на близлежащие дома.

Так, как сообщалось ранее, за минувшую неделю в «ДНР» было ликвидировано более тысячи пожаров, большинство из которых (814) связаны с горением сухой растительности. А в «ЛНР» лишь за один день, 18 августа, зафиксировано 129 пожаров.

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