В «ДНР» займутся недостроями. Обещают восстановить все здания к 2022 году. Новости

В «ДНР» собираются восстановить все «муниципальные» недострои к 2022 году. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство строительства и ЖКХ Донецкой народной республики».

Соответствующая «подпрограмма» включена в «госпрограмму» жилищного строительства для граждан, нуждающихся в жилье после обстрелов, на период 2018-2023 годов.

«Открытые всем ветрам постройки, находящиеся, как правило, в центральной части городов, постепенно приходят в упадок, превращаются в аварийно-опасные. С другой стороны – эти объекты могут быть достроены и начать служить людям. Контакты с уехавшими застройщиками свидетельствуют, что те по разным причинам не намерены возобновлять строительство (многие получили компенсацию у украинских страховых компаний), но согласны продать эти объекты. Поэтому есть смысл искать новых частных инвесторов», – заявил «министр строительства» Сергей Наумец.

Как сообщалось ранее, сейчас завершается ремонт «национализированных» общежитий Донецкого национального университета, расположенных в центре города. Около 130 квартир в них обещают отдать жителям разрушенной в ходе боевых действий в аэропорту девятиэтажки по ул. Взлетная.

В свою очередь «мэр» Донецка Алексей Кулемзин озвучил статистику по разрушениям в городе за период боевых действий. Так, на конец июля в Донецке были повреждены 2278 многоквартирных домов (12 из них полностью разрушены), 8171 частный жилой дом (700 из них восстановлению не подлежат). По его заверениям, в Донецке восстановлены 1204 частных дома и 891 многоквартирный дом.

Также в данном интервью Захарченко заверил, что «квадратные метры в ДНР постоянно растут в цене: если раньше квартиру в центре Донецка можно было купить за 30 тыс. долларов, то сегодня цена доходит до 100 тысяч».

Кроме того, «глава ДНР» Александр Захарченко в интервью местной газете рассказал о проекте «национализации» недостроев, а также кому будут выделены квартиры в первую очередь.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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