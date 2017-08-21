В неподконтрольной Макеевке горящий террикон напугал жителей (Фотофакт). Новости

В неподконтрольной Макеевке загорелся террикон. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

Пожар начался 20 августа на терриконе, расположенном в Червоногвардейском районе. На фото отчетливо видно открытое пламя, однако что горит – сам террикон или растительность на нем – неясно. Макеевчане опасаются, что пожар затянется на неопределенное время, так как терриконы могут гореть годами, распространяя запах серы.

Вот что пишут пользователи:

Виталий: «Гореть теперь будет долго, терриконы на 20% из угля, тление если пойдет вовнутрь, то, бывает, годами горят внутри. Да здравствует запах серы»;

Николай: «Там, кроме серы, еще аммиак, угарный газ, углекислый газ и т. д.»;

Лиза: «Шла на отстойник, видела как горит, а пожарники один за рулем, другой идет и смотрит где горит»;

Алиса: «Да опасны терриконы, особенно конусообразные, это бомба замедленного действия, и все из-за того, что внутри сумасшедшая температура. Если после сильных дождей случится оползень, то взрыв может быть очень сильный, вот и начали их разравнивать, чтоб не было катастрофы, как в Шахтерске в 60-х годах».

Выдвигаются и предположения о поджоге: