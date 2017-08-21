Сводка из зоны АТО за 20 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 47 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военных ранены, 3 – получили боевые травмы. Об этом сегодня утром, 21 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из гранатометов открывал огонь по позициям сил АТО неподалеку Крымского и Новоалександровки.

На приморском (мариупольском) направлении под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, противник в очередной раз обстреливал из стрелкового оружия дома мирных жителей в Марьинке.

На донецком направлении фактически с 17 часов и до полуночи незаконные вооруженные формирования непрерывно обстреливали опорные пункты сил АТО в Авдеевский промзоне. Противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около 18 часов противник сначала бил из минометов различных калибров, а затем выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки «Град» (Партизан). Кроме того, вечером противник дважды применял минометы на подступах к Опытному, где получил ранение 1 украинский боец. Также противник из 122-миллиметровой артиллерии бил по украинским позициям неподалеку Каменки и Песков.

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию "ЛНР", погиб "военнослужащий", двое получили ранения. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка Красный Яр и села Желобок. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

В «ДНР» сообщают, что «в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков были повреждены 4 домостроений в 4-х прифронтовых районах Донецка».