В неподконтрольной Ясиноватой ранена мирная жительница . Новости

В «Донецкой народной республике» ранена мирная жительница. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «оперативное командование ДНР».
«Мирная жительница Ясиноватой накануне вечером получила ранение при обстреле города со стороны украинских силовиков. Ранена женщина 1948 года рождения», – говорится в сообщении.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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