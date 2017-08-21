В неподконтрольной Ясиноватой ранена мирная жительница . Новости

В неподконтрольной Ясиноватой ранена мирная жительница

21.08.17 10:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «Донецкой народной республике» ранена мирная жительница. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «оперативное командование ДНР».

«Мирная жительница Ясиноватой накануне вечером получила ранение при обстреле города со стороны украинских силовиков. Ранена женщина 1948 года рождения», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также:

Комментарии