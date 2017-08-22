Это надо видеть: Жители Донецка в восторге от концертов под открытым небом (Фото). Новости

В Донецке, начиная с июля, каждую субботу местный камерный оркестр «Виола» дает серию концертов под открытым небом, объединенных в цикл «Летние вечера». Музыканты выступают во дворе библиотеки им. Крупской. Посетить их может каждый, т.к. концерты бесплатные. Своими впечатлениеми от одного из таких концертов с «Донецкими новостями» поделилась дончанка Анна.

«Позвонила подруга и позвала на концерт нашего известного камерного оркестра "Виола". Концерты бесплатные и проводятся во внутреннем дворике библиотеки имени Крупской под открытым небом. Пошла, и ничуть не пожалела. Удовольствия и восторга получила надолго. Сразу подкупило то, что музыканты вышли не в концертных строгих нарядах, а в обычных летних одеждах: брючках, футболках, платьицах, блузках. Это создало душевную домашнюю обстановку. Все стулья, расставленные перед сценой, были заполнены. И вокруг еще стояло довольно много людей», – рассказала Анна.

Она отметила, что в тот день концертная программа называлась «Танцы народов мира»: «Испанский танец» Чайковского и «Коломийка», «Венгерский танец» Брамса и рэгтайм, молдавская «Весенняя хора» и еврейский «Фрейлекс», Абхазия и Армения, Норвегия и Румыния, Грузия и Хорватия, Россия и Карабах.

«А с каким удовольствием играли музыканты. Это надо было видеть. Они сами кайфовали от всего сыгранного. Зрители очень тепло встречали каждую композицию», – продолжила делиться впечатлениями дончанка.

Анна подчеркнула, что на концерт публика пришла разнообразная. «Конечно же вездесущие бабушки, люди разных возрастов, немного молодежи, люди с детьми, даже с очень маленькими. В общем, субботний вечер получился. И самое главное – мероприятие получилось абсолютно не политизированным», – констатировала женщина.