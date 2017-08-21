Дело «главы ЛНР» рассмотрит новая коллегия судей. Новости

Заседание по делу в отношении «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и его подельников, которые обвиняются в том, что сбили самолет с украинскими военными в июне 2014 года, перенесено на 12 сентября. Об этом сегодня, 21 августа, на своей странице в Facebook сообщил адвокат, управляющий партнер в АО «Погосян, Томчук и партнеры» Виталий Погосян.

«20.07.2017 г. должно было состояться подготовительное заседание в Бабушкинском районном суде Днепропетровска относительно Плотницкого И.В., Патрушева А.А. и Гуреева О.В., обвиняемых по ч. 3 ст. 258 УК Украины. Коротко по сбитому 14.06.2014 г. самолету Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа (на тот момент Плотницкий возглавлял незаконное вооруженное формирование "Заря", Патрушеа был его заместителем, Гуреев – командир незаконного вооруженного формирования "Витязь" - ред). Однако один из судей коллегии взял себе самоотвод, и так интересно его обосновал, что адвокаты потерпевших мгновенно подготовили дисциплинарную жалобу в Высший совет правосудия», – сообщает адвокат.

Он также уточнил, что следующее заседание по этому делу назначено на 12 сентября 2017 года на 16.00 в помещении Бабушкинского районного суда Днепропетровска в составе уже новой коллегии.

«Все пострадавшие по делу, представители СМИ и неравнодушные приглашаются вышеуказанное заседание. Дела, тем более такие резонансные, где говорится об ответственности главарей террористов, должны рассматриваться судами как можно быстрее. Бессмысленные и высосанные из пальца самоотводах судей, не останутся без надлежащей правовой оценки», – считает адвокат.

Напомним, что ранее это дело было передано из Сватовского районного суда Луганской области в Бабушкинский райсуд Днепра.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

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