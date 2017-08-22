Когда в «ДНР» нельзя продать автомобиль. Новости

В «ДНР» нельзя осуществлять сделки по продаже-покупки автомобилей, находящихся в залоге по кредиту, если продавец не является владельцем и пр. Об этом в интервью местной газете рассказал представитель районного «МРЭО ГАИ ДНР» Александр Кравченко.

«Если автомобиль находится в залоге. Ранее до войны большое количество транспорта приобреталось в кредит. В ДНР действует норма закона, не позволяющая отчуждать такие авто. К нам часто обращаются их владельцы, которые говорят: я уже выплатил кредит, и у меня на руках есть соответствующая справка банка. Но по закону после ее выдачи нужно было сразу обратиться в МРЭО и заменить свидетельство о регистрации на новое, в котором бы уже не было отметки о кредите. Многие этого не сделали, и теперь в их документах стоит ограничение на продажу», – сказал Кравченко.

Он отметил, что в «республике» информация о кредите, проставленная в техпаспорте, выданном подразделением ГАИ Украины, переносится в новый техпаспорт образца «ДНР», и отчуждение такого транспорта запрещено.

Также запрещена продажа авто, если из информации в графе «Особые отметки» становится понятно, что продавец не является владельцем автомобиля. «Соответственно и передать вам право собственности на него он не может. Управлять таким авто по доверенности вы, конечно, сможете, но вот продать, подарить, передать по наследству – нет. Бывают случаи, когда продавец является совладельцем транспортного средства, то есть автомобилем владеют двое или более человек. Тогда сделка по продаже должна заключаться со всеми собственниками», – уточнил представитель «МРЭО».

К ограничениям на продажу относится и наличие среди совладельцев несовершеннолетних лиц. «Такой транспорт не может быть отчужден до момента наступления их совершеннолетия», – продолжил он.

«Есть еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при покупке авто. Если вы приобретаете транспортное средство, которое уже зарегистрировано в республике, требуйте у продавца, чтобы он отдал вам оба комплекта документов и номеров – и украинские, и республиканские», – резюмировал Кравченко.

Как отмечалось ранее, в «ДНР» участились случаи мошенничества при продажах автомобилей, пригнанных из Грузии и Прибалтики. Среди распространенных видов мошенничеств в «ДНР» – ввоз на продажу авто, подлежащих в другой стране утилизации, а также переделанные авто с правосторонним рулем.

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