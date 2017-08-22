В «ДНР» везут утилизированные и «праворукие» авто, – «МРЭО». Главная

Во время первой волны завоза автомобилей в «ДНР» столкнулись с двумя проблемами. Первая — аварийные автомобили, которые внешне выглядели как новенькие. Вторая – авто с переустановленным правым рулем. Об этом в интервью местной газете рассказал представитель районного «МРЭО ГАИ ДНР» Александр Кравченко.

Что касается аварийных авто. «В одной из стран существует норма закона, запрещающая регистрировать аварийные автомобили, подлежащие утилизации. Более того, за их переработку там еще нужно и платить. Ушлые дельцы нашли способ избавления от такого "металлолома" не только без потерь, но и с весомой прибылью. Узнав, что аварийные автомобили можно продать через одно из государств, которое находится относительно недалеко от нас, мошенники начали переправлять туда аварийные авто. Там их переваривают, собирая из двух-трех машин одну, придавая ей товарный вид, а затем продают При этом в качестве основного документа выдается сертификат на иностранном языке. Если бы покупатель перед сделкой сделал перевод текста, то увидел бы, что в нем черным по белому написано: "подлежит утилизации", либо "регистрация не выдается", либо "данное авто запрещается использовать на дороге"», – рассказал Кравченко.

При попытке зарегистрировать такой автомобиль в «ДНР» выявляют нарушения целостности конструкции, и «МРЭО» отказывает в постановке на учет. «Ездить на таком автомобиле нельзя, остается только пустить на запчасти. В результате покупатель оказывается и без "колес", и без денег», – продолжил представитель «МРЭО».

Также в «ДНР» не может быть зарегистрировано транспортное средство с правым расположением руля. Исключение составляют только автомобили, которые были поставлены на учет до 1993 года, т.е. до момента вступления в силу Закона Украины «О дорожном движении», который и ввел данную норму.

«Зная это, "умельцы" меняют правый руль на левый и продают переделанное авто. Во время постановки на учет эксперт обнаруживает данный факт, и такой автомобиль не регистрируется. Эксплуатировать его нельзя, и попытки вернуть потраченные на покупку деньги, насколько мне известно, ничем не заканчиваются. Поэтому мы и пытаемся убедить автолюбителей в необходимости предварительной экспертизы», – резюмировал Кравченко.

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