В Донецке активизировались мошенники по продаже автомобилей, – «ДНР». Новости

В неподконтрольном Донецке активизировался вторичный рынок автомобилей. Преимущественно – недорогие авто, пригнанные из Грузии и Прибалтики. Иномарку, которая выглядит как новенькая, можно приобрести за 3-4 тысячи долларов. Однако низкая цена зачастую оказывается ловушкой. Об этом в интервью местной газете рассказал представитель районного «МРЭО ГАИ ДНР» Александр Кравченко.

Он отметил, что приобретая на вторичном рынке «ДНР» автомобиль, нужно сверить идентификационные номера кузова, шасси (если это грузовой транспорт) и двигателя. Но есть «специалисты», умеющие мастерски подделывать эти номера. «Обнаружить это обывателю крайне сложно, поэтому я бы рекомендовал пройти перед покупкой транспорта экспертное исследование. В республике такую процедуру можно провести в регистрационно-экзаменационных отделениях ГАИ (МРЭО)», – сказал Кравченко.

«К сожалению, у нас сейчас при купле-продаже авто предпочитают действовать по другой схеме — просто обмениваться документами, забывая, что собственником транспорта остается прежний владелец. Поэтому ГАИ советует во избежание ненужных рисков покупать и продавать транспорт через комиссионные магазины, работающие при каждом МРЭО. В данном случае факт передачи права собственности фиксируется в справке-счете», – продолжил он.

Кравченко рекомендует с особой осторожностью подходить в «ДНР» к покупке автомобиля, ввезенного из других государств. «Люди думают: как удобно, что нет необходимости выезжать за границу для приобретения авто. На самом деле, это в разы повышает риск оказаться обманутым, поскольку имеют место случаи мошенничества. Подделывают даже документацию, т.е. свидетельство о регистрации, а у нас на сегодня пока нет возможности проверить, поставлен на учет данный автомобиль в этой стране или нет. Среди ввозимого транспорта было выявлено много машин с перебитыми номерами. Думаю, всем понятно, что это значит. Автомобиль просто был украден. Бывают также ситуации, когда сегодня заключается договор купли-продажи, причем оформляется официально, а через время этот автомобиль объявляется в розыск», – дополнил представитель «МРЭО».

Кравченко подчеркнул, что исправный автомобиль с «чистыми» документами не может стоить дешево. «Да, есть определенные нормы закона, позволяющие удешевлять авто с пробегом, но не до такой степени. Иномарка в хорошем состоянии, относительно недавно сошедшая с заводского конвейера, априори не может стоить три тысячи долларов», – констатировал он.

Если же человеку предлагают пригнать автомобиль из других государств, максимально обезопасить себя от мошенников можно только одним способом: предложить продавцу самому завезти авто, «растаможить» его, зарегистрировать в «МРЭО» и только после этого заключать сделку. «Причем оформляйте ее официально через комиссионный магазин. Это идеальный вариант», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, среди распространенных видов мошенничества в «ДНР» – ввоз на продажу авто, подлежащих в другой стране утилизации, а также переделанные автомобили с правосторонним рулем.

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