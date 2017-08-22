Горняки Покровска сошлись в песенной битве (Видео). Новости

Шахтеры Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в преддверии своего профессионального праздника сошлись в вокальной битве.

Песенный фестиваль ко Дню шахтера открыл горняк с 40-летним стажем Николай Малюгин. Он исполнил песню, которую написал в забое. «Была рождена в шахте под грохот вагонов, я работал машинистом электровоза, бригадиром. Мотался, возил уголь там, вдохновение приходило, когда грохот там», – рассказал участник фестиваля.

Василий Понамарчук приехал из Селидово. Бывший шахтер теперь руководит танцевальным ансамблем. Свой первый спуск на глубину больше 500 м помнит до сих пор. «Это было страшно. Особенно, когда попали в забой, где работает комбайн», – поделился участник фестиваля.

За кулисами репетировал 12-летний Александр Витковский. В будущем мальчик мечтает работать на шахте. К этому выступлению готовился почти неделю. По словам Саши, выучил песню за 5 дней до фестиваля.

Звучали на фестивале и инструментальные номера. Максим Федорчук играл на аккордеоне. «Для меня это особая честь. Шахтеры… я уважаю их труд. В первую очередь, у меня отец шахтер. Из уважения люблю дарить музыку», – сказал участник фестиваля.

Песня о шахтерских женах растрогала зрительниц. Они аплодировали, утирая слезы.

Песенный фестиваль «Черное золото» проводят ежегодно в канун Дня шахтера. «В этом году особая наша гордость не столько отдельные участники, сколько их количество. Потому что заявки на участие в фестивале удвоились, по сравнению прошлым годом», – отметила организатор фестиваля Виктория Линник.

Нынешний фестиваль поющих шахтеров собрал в Покровске 130 участников.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: