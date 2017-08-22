На глазах 12-летнего мальчика из Горловки рушился город (Видео). Новости

На глазах 12-летнего Даниила Скибы (на фото) из Горловки рушился родной город, а его дядя погиб во время обстрела. Мальчик утверждает, что все пережитые ужасы забыл. Психологи предупреждают: отрицание проблем такого масштаба чревато последствиями. Таким детям необходима помощь специалистов. Ведь травму войны получил каждый второй ребенок Донбасса.

2014 год перевернул его мир. Даниил стал свидетелем разрушения родного дома в Горловке. «За город было обидно, и родственники пострадали. Мой дядя умер из-за осколка», – рассказал переселенец Даниил.

Даже воспоминания даются подростку тяжело. Он пытается казаться уверенным. И делать вид, что войны в его жизни не было. «Забываю это. Выкидываю из головы. Начали жизнь как с белого листа», – говорит мальчик.

По данным ООН в результате конфликта на Донбассе были ранены порядка 8 тысяч мирных жителей. Среди них – дети. Но эта статистика не учитывает, сколько ребят, подобно Даниилу, получили моральную травму. И остаются с этим состоянием. «Когда ребенок избегает воспоминаний и пытается закрыться от этих воспоминаний, происходят недопрожитые ситуации, недопрожитые эмоции. И эмоции тогда как бы замораживаются и ребенок не может чувствовать», – сообщила психолог Гуманитарного штаба Рината Ахметова Эллен Смоляк.

Помочь в таких ситуациях могут специалисты и полноценный отдых. В лагере на берегу моря в окружении ребят, которые пережили подобные ужасы, даже разговоры лечат. «Им не хватает внимания. Они хотят любви, они хотят человеческого хорошего отношения, доброго отношения», – отметила старший воспитатель детского оздоровительного лагеря «Дельфин» Лидия Макогон.

«Мирное лето» детям Донбасса подарил Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Через игры и групповые занятия ребята преодолевают страхи и отпускают прошлое. «Мы использовали много двигательных упражнений, чтобы сбросить именно мышечное напряжение. И тогда дети становятся спокойнее, и у них появляется возможность о чем-то более подумать спокойно», – рассказала психолог.

Штаб Ахметова уже 3 года помогает детям Донбасса оздоровиться и отдохнуть от боевых действий. Уникальную возможность получили уже порядка 3,5 тысяч мальчиков и девочек.

Источник: ТК «Донбасс»

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