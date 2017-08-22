При продаже авто «по правилам ДНР» украинские документы и госномера изымаются, – «МРЭО». Главная

В «ДНР» все чаще сталкиваются с поддельными документами на автомобили, которые были поставлены на учет в Украине после лета 2014 года. Кроме того, при купле-продаже авто «по правилам ДНР», украинские документы и госномера изымаются. Об этом в интервью местной газете рассказал представитель районного «МРЭО ГАИ ДНР» Александр Кравченко.

«При регистрации транспортных средств, которые с лета 2014 года были поставлены на учет в Украине, мы столкнулись с проблемой – подделкой документов. На сегодня у нас нет возможности послать запрос или как-то иначе получить подтверждение тому, что автомобиль не числится в угоне и его собственником действительно является указанное в документах лицо. Поэтому такой транспорт при прохождении регистрации в республиканских МРЭО обязательно направляется на экспертное исследование, как самого автомобиля, так и бланка свидетельства о регистрации транспортного средства», – сказал Кравченко.

Он предупредил: «чтобы обезопасить себя и не обнаружить потом, что вам продали машину с поддельными документами, заключайте сделку через комиссионный магазин при МРЭО».

Однако, Кравченко констатировал – автовладельцы не хотят оформлять сделки через комиссионные магазины. Во-первых, услуги платные, что несколько увеличивает затраты на приобретение авто.

«Если продается транспорт, уже зарегистрированный в республике, приходится оплачивать бланк справки-счета. Если же автомобиль ввезен из другой страны, в том числе из Украины, стоимость услуг по оформлению зависит от экспертной оценки авто и других составляющих. Людям не хочется тратиться дополнительно, вот они и обходят комиссионные магазины стороной», – констатировал он.

Во-вторых, при сделке через «комиссинку» изымаются украинские документы на авто, т. е. человек уже не сможет пересечь линию разграничения. «Оформление сделки купли-продажи авто через комиссионный магазин сопровождается изъятием документов и номерных знаков украинского образца. Как вы понимаете, в нынешних условиях это ограничивает передвижение наших граждан по территории Украины», – резюмировал он.

Как отмечалось ранее, в «ДНР» участились случаи мошенничества при продажах автомобилей, пригнанных из иных стран. Среди распространенных видов мошенничества в «ДНР» – ввоз на продажу авто, подлежащих в другой стране утилизации, а также переделанные автомобили с правосторонним рулем.

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