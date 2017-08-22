Для чего перекрывали дороги в Седово и Новоазовск. Новости

21 августа въезд и выезд в Седово – единственный морской курорт «Л/ДНР» – были перекрыты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В то же время, в ходе обсуждения некоторые пользователи утверждают, что смогли проехать. Подобные проблемы со въездом отмечаются и в Новоазовске. Почему перекрывали дороги, неизвестно: как местные жители, так и отдыхающие теряются в догадках относительно причин и высказывают различные предположения.

Вот что пишут пользователи:

Данил: «Перекрыто Седово – въезда нет»;

Руслан: «Не пускают в Седово – может, готовят сдать Украине?»;

Диана: «Ну я лично сегодня приехала из Седово, там все нормально. Это в Новоазовске фигня творится»;

Валера: «Вчера вечером ехали из Седово – все нормально»;

Антон: «Здесь проходит перепись населения, проехать свободно могут все, кроме людей с Новоазовской пропиской»;

Наталья: «Сегодня в Седово ехали, все норм»;

Лена: «В Новоазовск не пускали сегодня, а не в Седово»;

Игорь: «Пустили, но перепроверяли все минут 40»;

Александр: «Это обычная перепись населения».

Также в соцсетях появилась информация о том, что с 6 утра 21 августа «военные» ходили по домам, проверяли местных жителей и искали оружие.

Вот как это объясняют пользователи: