Для чего перекрывали дороги в Седово и Новоазовск. Новости

21 августа въезд и выезд в Седово – единственный морской курорт «Л/ДНР» – были перекрыты. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
В то же время, в ходе обсуждения некоторые пользователи утверждают, что смогли проехать. Подобные проблемы со въездом отмечаются и в Новоазовске. Почему перекрывали дороги, неизвестно: как местные жители, так и отдыхающие теряются в догадках относительно причин и высказывают различные предположения.
Вот что пишут пользователи:
- Данил: «Перекрыто Седово – въезда нет»;
- Руслан: «Не пускают в Седово – может, готовят сдать Украине?»;
- Диана: «Ну я лично сегодня приехала из Седово, там все нормально. Это в Новоазовске фигня творится»;
- Валера: «Вчера вечером ехали из Седово – все нормально»;
- Антон: «Здесь проходит перепись населения, проехать свободно могут все, кроме людей с Новоазовской пропиской»;
- Наталья: «Сегодня в Седово ехали, все норм»;
- Лена: «В Новоазовск не пускали сегодня, а не в Седово»;
- Игорь: «Пустили, но перепроверяли все минут 40»;
- Александр: «Это обычная перепись населения».
Также в соцсетях появилась информация о том, что с 6 утра 21 августа «военные» ходили по домам, проверяли местных жителей и искали оружие.
Вот как это объясняют пользователи:
- Андрей: «Плановая отработка. Так во многих населенных пунктах было. Совместная операция "МВД" и "МГБ"»;
- Николай: «В чем ненормальность плановой отработки? Потом чтобы вы же не кричали, мол, у соседа ствол закопан в огороде».
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