В Минсоцполитики посчитали количество переселенцев. Новости

По состоянию на 21 августа в Украине учтено 1 млн 586 тыс. 135 переселенцев или 1 млн 276 тыс. 900 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 августа в Украине было учтено 1 млн 589 тыс. 14 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 2879 чел.

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