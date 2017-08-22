В Минсоцполитики посчитали количество переселенцев. Новости

По состоянию на 21 августа в Украине учтено 1 млн 586 тыс. 135 переселенцев или 1 млн 276 тыс. 900 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 августа в Украине было учтено 1 млн 589 тыс. 14 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 2879 чел.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 15.08.2017 – Количество переселенцев продолжает увеличиваться
- на 7.08.2017 – В Украине растет количество переселенцев
- на 31.07.2017 – В Минсоцполитики рассказали о росте количества переселенцев
- на 24.07.2017 – Количество переселенцев стабильно сокращается
- на 10.07.2017 – Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек
- на 27.06.2017 – В Украине 1 млн 584 тыс. 859 переселенцев из Донбасса и Крыма, – Минсоцполитики
- на 19.06.2017 – За полгода число переселенцев сократилось на 64 тыс. чел.
- на 12.06.2017 – Переселенцев снова становится все больше
- на 29.05.2017 – Рост числа переселенцев замедлился, – Минсоцполитики
- на 22.05.2017 – Количество переселенцев снова увеличивается
- на 16.05.2017 – В Украине 1,58 млн переселенцев, – Минсоцполитики
- на 25.04.2017 – Количество переселенцев продолжает сокращаться
- на 10.04.2017 – В Украине учтено 1 млн 586 тыс. переселенцев, – Минсоцполитики
- на 03.04.2017 – За 2 месяца число переселенцев сократилось на 50 тыс. чел.
- на 27.03.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться
- на 20.03.2017 – За неделю переселенцев в Украине стало значительно меньше
- на 13.03.2017 – За неделю переселенцев стало почти на тысячу больше
- на 06.03.2017 – Переселенцев стало меньше еще на 3 тыс. чел.
- на 28.02.2017 – В Украине 1,62 млн переселенцев из Донбасса и Крыма
- на 21.02.2017 – Переселенцев становится все меньше: за неделю их число сократилось на 5608 чел.
- на 14.02.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 06.02.2017 – Количество переселенцев продолжает сокращаться
- на 30.01.2017 – За 3 месяца в Украине число переселенцев сократилось на 27 тысяч
- на 23.01.2017 – За неделю переселенцев стало меньше на полторы тысячи
- на 17.01.2017 – В Украине 1 млн 650 тыс. переселенцев, – Минсоцполитики
- на 03.01.2017 – В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС
Комментарии