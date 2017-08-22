Очередной пожар в «ДНР». Подозревают поджог (Фото). Новости

21 августа в Степано-Крынке (временно неподконтрольный украинским властям Амвросиевский р-н Донецкой обл.) произошел сильный пожар. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Согласно комментариям, сгорел участок леса в районе Степано-Крынки. При жаркой погоде пожар мог начаться от костра.

Вместе с тем, многие пользователи высказывают предположения о поджогах:

Лилия: «Что-то слишком уж много пожаров»;

Александр: «Судя по последним данным, у кого-то есть желание попасть в список пироманов»;

Валентина: «Жара жарой, но обстановка скорее показывает тенденцию к поджогам».

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