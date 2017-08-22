В Украине роды будут бесплатными, – Минздрав. Новости

Роды и наблюдение за беременностью в Украине будут оплачиваться государством. Медреформа не предусматривает платы за роды. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

«Роды в Украине будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц», – говорится в сообщении.

Также, Минздрав ссылается на последнюю редакцию законопроекта №6327 в котором говорится: «В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами».

Кроме того, в сообщении отмечается, что с 2019 года специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения начнут получать от государства оплату за конкретные услуги, оказанные пациенту. Но уже в 2018 году некоторые услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. В числе первых будет оплата государством стоимости родов по единому для всей страны тарифу.

Напомним, для запуска медицинской реформы Верховная Рада должна утвердить 2 законопроекта – основной законопроект №6327 «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», в котором заложена концепция реформы, и законопроект №6329 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», обеспечивающий новые прозрачные механизмы финансирования медицины.

Принятие законопроекта о медреформе перенесли на осень, т.к. 13 июля Верховная Рада не смогла его рассмотреть из-за отсутствия кворума, сигнальное голосование показывало лишь 173 голоса. В сентябре народные депутаты должны принять законопроекты №№ 6327, 6604 и запустить смену модели финансирования в Украине.

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