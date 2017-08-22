Сводка из зоны АТО за 21 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный погиб, 1 – ранен. Об этом сегодня утром, 22 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применял 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали укрепления сил АТО неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На приморском (мариупольском) направлении противник дважды бил из минометов калибром 82 мм по украинским укреплениям в Водяном и один раз – на подступах к Широкино.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны незаконные вооруженные формирования с вечера и почти до полуночи из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО. В ответ ВСУ активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния 1 украинский военный погиб. Кроме того, вечером противник трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливал подступы к Зайцево. А по шахте «Бутовка» было выпущено не менее 46 мин различных калибров.

В «ДНР» сообщают, что «в Донецке, Горловке и Ясиноватой в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены 11 домостроений».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Желобок и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».