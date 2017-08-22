За сутки в «ЛНР» выгорело более 500 га леса и степи. Новости

Пожары, произошедшие в «ЛНР» за прошедшие сутки, уничтожили более 500 га леса и степи. Об этом сегодня, 22 августа, сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «начальника дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР» Олега Дрозденко.

По словам Дрозденко, всего силами «МЧС» за сутки ликвидировано 185 пожаров, из них 23 резонансных, связанных с лесными пожарами на территории лесничеств, загоранием сухой травы и жилого фонда.

«Общая площадь пожаров превысила 500 га», – рассказал он.

Также сообщается, что из-за повреждения линии электропередач вследствие горения сухой травы без электроснабжения находятся 28 абонентов в населенном пункте Похалевка, 56 – в Голубовском, 500 – в Поречье и Власовке, 200 – в Яновке, 415 – в Сокологоровке, 102 – в Лотиково. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 22 августа.

Сегодня в «республике» сохраняется самый высокий – пятый класс пожарной опасности, который был введен 7 августа вследствие установившихся высоких температур воздуха и сильного ветра.

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