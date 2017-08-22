В прифронтовом селе на Донетчине сгорело 4 дома. Новости

Вчера, 21 августа, в результате пожара было уничтожено 7 сооружений в селе Водяное (Ясиноватский р-н, Донецкой обл., в 10 км от Авдеевки). Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 11:21 диспетчер службы спасения «101» получил сообщение о пожаре.

На месте происшествия выяснилось, что горят 6 нежилых зданий и сухая растительность.

Бойцы ГСЧС немедленно приступили к тушению пожара. Однако во время ликвидации возгорания на открытом участке местности происходили взрывы, из-за чего спасатели были вынуждены уезжать на безопасное расстояние.

Пожар был локализован в 16:15 и в 17:30 – ликвидирован. Огнем полностью уничтожено 4 нежилых дома, гараж и 2 сарая, сухая трава на площади 4 га.

Причина возгорания устанавливается.

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