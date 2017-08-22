Пожар в Марьинке сопровождался взрывами (Фото). Новости

В здании бывшего госпиталя в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) произошел пожар, сопровождавшийся взрывами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Пожар начался 21 августа около 16:00. Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в здание бывшего госпиталя.

«В процессе тушения пожара происходили взрывы взрывоопасных предметов, из-за чего личный состав вынужден был отходить на безопасное расстояние. Пожар локализован в 19:19 и в 19:52 – ликвидирован. Огнем повреждена площадь в 70 кв. м», – рассказали спасатели.

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