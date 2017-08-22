«ДНР» об арестах в БТИ: Они просили остаться и работать по профилю. Новости

В «ДНР» практически по всем отделам Бюро технической инвентаризации (БТИ) были заменены руководители и часть сотрудников. Об этом комментируя причины недавнего коррупционного скандала в Донецком БТИ заявила «и.о. министра юстиции ДНР» Елена Радомская, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Практически по всем отделам технической инвентаризации в Донецкой народной республике на основе конкурса были заменены как руководящий состав, так и состав техников. Исключение, к сожалению, получилось по Донецку», – рассказала Радомская.

По ее словам, коллектив Донецкого БТИ обращался во всевозможные инстанции с просьбой, чтобы их оставили в том же составе и разрешили работать по профилю. «Как результат, бывшие работники БТИ начали заниматься махинациями», – заверяет Радомская.

Она отметила, что сначала «сигналы на действия работников ведомства были единичные, но уже в мае текущего года обращения с жалобами носили массовый характер».

«Как будто служащие БТИ верили в свою безнаказанность. Итог – часть работников содержатся под стражей, часть – под подпиской о невыезде. В данный момент ведется следствие», – констатировала Радомская.

Как сообщалось ранее, в Донецке 11 июня 2017 года были задержаны 9 сотрудников городского БТИ. В настоящее время из них 6 человек находятся под стражей, а 3 – под подпиской о невыезде. Отмечалось, что аресты провели за то, что сотрудники БТИ работали с украинской печатью. Ранее уже были задержаны бывший директор этого предприятия, а также действовавший на тот момент новый директор.

В результате того, что БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости (около 2 тыс. заявлений), что вызвало хаос и образование больших очередей.

Также в августе «МВД ДНР» заявило о задержании сотрудников «регистрационной палаты при министерстве юстиции». Сообщалось, что члены группировки якобы умышленно затягивали проведение технической инвентаризации недвижимости, подписание и выдачу новых техпаспортов, покрывали факты самовольной перепланировки помещений. «За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв. м. фигуранты получали от 6000 до 15000 рублей, на квартиру или дом – до 6000 рублей. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тысяч рублей», – говорилось в сообщении.

В итоге, 6 человек – арестованы, еще 16 – находятся под подпиской о невыезде.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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