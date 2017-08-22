Забастовки шахтеров Донетчины в сентябре неизбежны, – профсоюз. Новости

Тем работникам шахт, кто трудится не в промышленной группе, до сих пор не выплачена в полном объеме зарплата за июнь. Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«Ко Дню шахтера Минэнергоугля выделяет средства для зарплаты за июль малыми порциями, но только работникам промышленной группы, другим работникам непромышленной группы зарплата не выплачена в полном объеме еще и за июнь. Ко мне обратился работник ГП "Мирноградуголь" с просьбой помочь в решении вопроса выплаты зарплаты, который также подтвердил, что промышленной группе выплачена полностью зарплата за июнь и 70% за июль, а непромышленная группа получила только 9% за июнь», – отметил Волынец.

«Сейчас Минэнергоугля удается потушить протестные настроения шахтеров, но с теми проблемами, которые есть в угольной отрасли, забастовки в сентябре неизбежны», – добавил он.

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