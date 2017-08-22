В Донецке палят шины (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке установили причины резкого неприятного запаха. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Один из дончан пишет:

«Насчет неприятного запаха по вечерам в Буденновском и Пролетарском районах. Ездили мы с другом недельку назад на вылазку, на велосипедах. Ехали мы на заброшенную шахту, куда ведет дорога от Магистрали, от Объездной. В общем-то, это северо-восточнее кинотеатра "Донбасс". Названия шахты не знаю, но знаю, что она практически полностью разрушена. Возле шахты расположен большой террикон. Объехав террикон, мы можем увидеть очистные сооружения и высохшее озеро, размером с половину Сахалина. В этом озере круглосуточно горит и плавится резина и пластмасса. Туда периодически подъезжают машины и подвозят добавку. Доехать до очистных сооружений, не прикрыв рот и нос, мы не смогли. Вонь стоит такая... Да что я вам говорю. Возьмите ту вонь, что слышно по вечерам – и увеличьте в 10 раз».

Затем автор сообщения объясняет, как, по его мнению, запах попадает в Буденновский и Пролетарский районы Донецка:

«Я предполагаю, что это все просто-напросто приносит к нам степным ветром. Вы можете сами туда поехать и убедиться. Поздравляю: теперь вы знаете причины. Но легче нам от этой информации не стало».

Далее следует обсуждение – жители Донецка решают, куда и кому надо жаловаться, однако в успех жалоб не верят.

Комментарии в целом ироничные:

Ирина: «Уже пришел, порядок навел, кого ждали-звали)»;

Александр: «Скоро Россия наведет порядок, малек осталось потерпеть»;

Николай: «Жженые шины за терриконом – это победа».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецка жалуются на сильную вонь. Подозревают крематорий.

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