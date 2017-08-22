Жители Крыма визы США должны получать в Киеве. Новости

Все жители аннексированного Крыма должны обращаться за американской визой в Посольство США в Киеве. Об этом сообщают в пресс-службе Посольства США в РФ, передает «УНИАН».

«Крым относится к консульскому округу Посольства США в Киеве. Все заявители, которые постоянно проживают в Крыму и обращаются за иммиграционными визами и визами К (невесты/жениха), должны обращаться за визами в Киев, независимо от своего гражданства», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что консульские сборы, уплаченные в Украине, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве/консульствах США в РФ, а консульские сборы, уплаченные в России, не могут быть использованы при обращении за визой в посольстве США в Киеве.

Как сообщалось ранее, Украина активно ведет переговоры по внедрению безвизовых поездок для своих сограждан из страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Персидского залива.

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