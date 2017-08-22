В «ДНР» шахтерам начали давать зарплату. Частями за май и июнь. Новости

В «ДНР» сегодня, 22 августа, горнякам начали выдавать частями зарплату за май и июнь. Выплаты приурочены к профессиональному празднику Дню шахтера, который в этом году отмечается 27 августа. Об этом горняки сообщают в соцсетях.

Жители констатируют, что оплаты на отдельных шахтах были запланированы на 22 августа, но на разных предприятиях выдают разный процент задолженности:

Игорь: «На шахте им. Кирова 22 августа остаток [будут давать], с утра бумага висит, информация 100%»;

Ольга: «"Чайка" 22 августа – 72% от остатка. И 22-23 августа будут давать карточки. При себе иметь паспорт. "Бутовка" – тоже будут давать 22 августа. Сколько точно, я не знаю. Инфа 100%»;

Ольга: «Шахта "Ясиновка" – 22 августа остаток мая и 20% июня»;

Жанна: «По "Северной" – с утра 22 августа будут давать остаток июня». Денис подтверждает по шахте «Северная»: «100%. Объявление уже висит. По ходу, как всегда, остаток, наверное, в размере 25%». Юлия: «Да, вчера грозились, что сегодня на "Северной" будут нам деньги давать»;

Юлия: «По "Иловайской" сегодня будут давать»;

Денис: «На им. Бажанова выплаты начали. Около 50% дают»;

Светлана: «По шахте им. Засядько, остаток, вроде, завтра будет».

Однако, не известно, когда начнутся выплаты на иных шахтах. Но люди надеются до последнего:

Дмитрий: «Четверг/пятница – уже празднования в республике. Начальство будет на мероприятиях. Думаете за два оставшихся дня что то решится? Надеюсь ошибиться»;

Роман: «Ну, так как перед этим два года фиг что дали, есть шансы и на этот получить то же) Надежда умирает последней!))»;

Оксана: «Как всегда будет сюрпрайс, ведь было, что в понедельник давали вечером. Все надеются и ждут».

Жители тут же констатируют низкий уровень заработных плат в угольной отрасли «республики»:

Зоя: «Наши зарплаты подарком не назовешь)»;

Юля: «Зоя, лучшие такие, чем за идею работать»;

«Донецкий»: «Читаешь и диву даешься, во что превратилась некогда престижная и уважаемая профессия. А эти выплаты в 25% мая, 8% июня?!».

Напомним, ранее горняки сообщали свой реальный размер зарплат в «ДНР»:

«бывший муж на шахте Ленина – 5200 руб.» (2260 грн);

«шахта Ждановская. Мужу гпр закрывают задолженость с февраля месяца. Пару раз в месяц кидают по 1700-1500 руб. (740-650 грн), чтоб не гавкали»;

шахтер, электрослесарь – 10 000 руб. (4350 грн), о таком размере зарплаты сообщили несколько человек;

шахтер – 10-15 тыс. руб. (4350-6500 грн);

«10000 руб. + если в смене, то ночные и т.д. – тогда 15-16 тыс. руб.» (6500-7000 грн).

«У шахтеров 13 000 (5650 грн). Был охранником на шахте – 5 000 руб. (2200 грн). Шахта ушла в реструктуризацию, теперь мы сторожа – 3 900 руб. (1700 грн)», – поделился своей ситуацией Евгений.

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