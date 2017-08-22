Международные аналитики рассказали, почему жители Донбасса недополучают гумпомощь (Фото). Новости

Украина оказалась на 18-й позиции в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи. Об этом говорится в отчете международной неприбыльной организации ACAPS по состоянию на август 2017 года.
Организация выпустила карту мира обзора гуманитарного доступа, в которой перечислены 39 стран с данными, собранными аналитиками ACAPS.
«Специальные механизмы, введенные де-факто властями в неподконтрольных районах на востоке [Украины], сильно ограничили доставку гуманитарной помощи. Люди, живущие в демилитаризованной зоне, не имеют постоянного доступа к помощи», – говорится в отчете.
Три первых места в рейтинге занимают Афганистан, Бурунди и Центральноафриканская республика.
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