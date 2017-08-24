Дай пять бегемоту: На Славкурорте появились креативные граффити (Фото). Новости

На территории Славянского курорта (Славянск, Донецкая обл.) появились необычные рисунки с надписями. Их опубликовал на свой своей странице в Facebook фотограф под ником Exile Ua.
«Креативные рисунки на Славянском курорте», – подписал он фото.
По его словам, чтобы посмотреть граффити, нужно пройти «от маленькой Кубы, прямо вдоль частного сектора. Мимо памятника воинам ВОВ. Не доходя магазина, будет с левой стороны».
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