Участник АТО стал «куркулем» на Донетчине (Фото). Новости

В селе Лозовая (Лиманский р-н, Донецкая обл.) 54-летний участник антитеррористической операции Юрий Улитин решил открыть шиномонтажную мастерскую, воспользовавшись финансовой поддержкой по программе «Украинский донецкий куркуль».

Юрий – водитель с 38-летним стажем. В 2015 году ушел добровольцем в АТО. Вернувшись после 13 месяцев службы в составе артиллерийской бригады, Юрий стал на учет в Центре занятости. Он и ранее хотел открывать шиномонтажную станцию в селе Лозовая, где живет его семья, а теперь окончательно убедился в такой необходимости.

Основам предпринимательской деятельности выучился на специальных курсах, а когда объявили конкурс «Украинский донецкий куркуль», решил в нем поучаствовать. Улитин прошел конкурсный отбор. Для строительства навеса и частичной закупки оборудования ему утвердили финансирование в размере 58 тыс. грн.

По сравнению с другими «куркулями», у Юрия оказалась наименьшая сумма гранта (по условиям программы, грант может составлять до 500 тыс. грн). «Я не знал, что можно писать бизнес-план на большую сумму. Указал лишь самое необходимое», – объяснил Юрий.

Начинающий предприниматель уже получил первый транш по гранту и начал строить навес, выкладывать кирпичом смотровую яму. Управляется своими силами, помогает жена. В том, что шиномонтажка в селе будет пользоваться спросом, Улитин не сомневается. «До ближайшей шиномонтажки от нас расстояние не менее 20 км, хоть в сторону Харьковской области, хоть у нас, по Донецкой области. Шиномонтажка находится у дороги Славянск – Купянск, по которой проезжают отдыхающие. А значит, клиенты будут обязательно, как среди приезжих, так и местных автолюбителей», – отметил Юрий.

Как сообщалось ранее, на Донетчине прошел третий конкурсный отбор по программе «Украинский донецкий куркуль». На него было представлено 50 бизнес-планов и 2 проекта на погашение процентов по кредитам. Губернатор Павел Жебривский призвал жителей Донецкой области, имеющих бизнес-идеи, вовлекаться в процесс получения грантов.

Источник: Вчасно

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