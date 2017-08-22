64 миллиона вложат в безопасность Луганщины. Новости

Луганскому зональному отделу Военной службы правопорядка (расположен в Северодонецке, Луганская обл.) передали мебель и оргтехнику на 253 тыс. грн. Компьютеры, ноутбуки, принтеры, офисные столы и стулья купили за деньги из областного бюджета. Всего, по региональной программе развития правоохранительной сферы и защиты населения в безопасность Луганщины вложат 64 млн грн.
«На протяжении последнего времени они очень серьезно страдали от нехватки техники, мебели. Речь идет о 253 тыс. грн и сегодня потребность в компьютерах, ноутбуках, столах закрываем на 100% в оборудовании самого штаба», – сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
«Это очень большой вклад в нашу службу, в Вооруженные силы Украины. Потому что мы непосредственно находимся в зоне АТО. Наш зональный отдел сформирован с 2015 года. До сих пор идет строительство. Оргтехника – это связь с нашим высшим руководством. Они должны владеть ситуацией», – отметила офицер-психолог Луганского зонального отдела Военной службы правопорядка Инна Колесникова.
Отметим, в текущем году этот отдел Военной службы правопорядка задержал более 140 военнослужащих ВСУ за совершение административных правонарушений; около 300 разыскиваемых военных. Также в правоохранительные органы ими направлено почти 400 сообщений об уголовных правонарушениях.
Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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