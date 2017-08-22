Стало известно, кто поджег кинотеатр в Покровске. Новости

Причастность трех жителей Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в возрасте от 13 до 15 лет к поджогу кинотеатра «Мир» полностью доказана. Об этом сегодня 22 августа, в ходе пресс-конференции сообщил начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин.

«Как поясняют подростки, они просто жгли костер, потом начали тушить – поливать соками, водой. Не до конца дотушили. Когда возник пожар, они испугались и убежали», – рассказал Гречишкин.

В данный момент правоохранители продолжают оперативно-следственные мероприятия, документируют действия правонарушителей, после чего дело будет направлено в суд. «Поскольку подозреваемые – несовершеннолетние, полностью возмещать ущерб будут, я думаю, родители», – резюмировал начальник Покровского отдела полиции.

Как сообщалось ранее, трое несовершеннолетних жителей Покровска подозреваются в поджоге кинотеатра «Мир». Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пожар в кинотеатре произошел 7 августа.

Источник: ТК «Орбита»

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