Тука отрицает договоренность по выводу российских войск с Донбасса . Главная

Договоренностей между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым по выводу российских войск с Донбасса не существует. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет « Сегодня.ua ».

Комментируя слова коллеги по министерству Юрия Грымчака, что якобы решение вывода российских войск с Донбасса уже принято, Тука сказал: « Я практически уверен, что их не существует пока что, и процесс достижения какого-то взаимопонимания будет длительный. Для России это, естественно, очень болезненно. Они будут упираться руками и ногами до последнего, но момент последнего, с моей точки зрения, еще не настал » .

Также он отметил, что встреча Суркова и Волкера была больше ознакомительной, нежели для решение каких-либо вопросов по Донбассу. « Обменялись мнениями, обменялись своими видениями решения проблемы. Что там имелось в виду, когда Сурков сказал "новаторские идеи", я не знаю. Может быть, Волкер предложил освободить не только Донецкую, но еще и Ростовскую (область в России, граничащая с Донецкой – ред.)? Ростов, может быть, и пригодился бы, можно было бы послать наших на картошку » , – сказал чиновник.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя встречу Волкера и Суркова, предположил, что американец прощупывал почву на предмет возможных уступок Москвы по украинскому вопросу.

Напомним, 21 августа в Минске состоялась встреча за закрытыми дверями спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Сурков после встречи с Волкером заявил, что ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон.