На горе Карачун пожары. Есть риск детонации боеприпасов (Фото). Новости

В районе горы Карчун (Славянск, Донецкая обл.) горит лес. Об этом сегодня, 22 августа, «Донецким новостям» сообщили местные жители.

На переданных изданию фото, которые сделаны сегодня днем, отражены последствия возгораний. «Периметр поля кое-где тлеет (тлеют кучи вегетации). Сегодня в данном периметре пожара уже нет. Но лес уходит далеко вниз, и там что-то активно дымит», – прокомментировал Виктор.

Отметим, что в данном районе представители неправительственной организации The HALO Trust продолжают процесс деминирования. Сейчас их работа значительно осложнена из-за дыма и тлеющей подстилки. Также существует опасность детонации неразорвавшихся боеприпасов.

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