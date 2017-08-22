Ремонт дороги на Донетчине: Жебривский надеется, что будет не стыдно показать президенту (Фото). Новости

В Донецкой области капитально отремонтируют участок дороги, который соединит Славянск и Изюм. Об этом сегодня, 22 августа, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Президент Украины Петр Порошенко дал старт ремонта дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Работы будут проведены в том числе в Харьковской и Донецкой областях», – написал глава области.

По его данным, на это из государственного бюджета выделено 200 млн грн: 86,9 получит Донецкая область, 113,1 – Харьковская.

«Президент поставил задачу завершить работы до 20 октября и обещал приехать на открытие. Убежден, что с этой задачей мы справимся. Уже провели тендер – дорогу строить фирма из Донецкой области – Славдорстрой, которая хорошо себя зарекомендовала на ряде областных объектов, и надеемся, что и этот путь после их ремонта нам не стыдно будет показать президенту», – отметил Павел Жебривский.

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