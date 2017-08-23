Ветеран АТО, потерявший ноги и руку, водит авто и создал спортивный турнир (Фото). Новости

Украинский боец АТО Вадим Довгорук (на фото) чудом выжил под Дебальцево (Донецкая обл.), был в плену, получил тяжелые увечья – остался без левой руки и ног, но не потерял силы духа и веры в жизнь.

Во время боев под Дебальцево зимой 2015 года колонна с ранеными, которую прикрывал Довгорук с товарищами, попала в засаду – на блокпост. В БТР, где сидел Вадим, попало 2 снаряда, трое его побратимов погибли, остальные попали в плен. Вадиму одним из снарядов оторвало руку. «После того, как я пришел в себя, ребят уже не было. Остался только командир мой. Уже можно сказать, погибший, был товарищ мой погибший. Начал отходить, может, своих догнать. Отойдя метров 300 от БТРа, я понял, что лесополоса заминирована и мне не догнать», – поделился Вадим.

Истекая кровью, Вадим скрывался от врагов в открытом поле, надеясь, что его найдут первыми свои, а не чужие. В поле на морозе он провел четверо суток. Когда на него в конце концов наткнулся патруль незаконных вооруженных формирований, боец ​​уже был еле живой, и его ноги были отмороженные.

Они эвакуировали раненого Вадима в Луганск, там врачи предоставили первую помощь. На следующее утро мужчине назначили ампутацию. «Когда вышли все со смотровой комнаты, была там одна нормальная медсестра, с которой мы пообщались, и которая вынесла телефон, дала возможность позвонить родителям домой. Потом зашли ополченцы, она телефон забрала и ушла в другую комнату и уже сама общалась с моими родными, рассказала им подробно, где я нахожусь и как надо действовать», – рассказал Вадим.

К счастью Вадима, именно тогда украинскому руководству удалось договориться об обмене пленными, и уже на следующий день его передали украинской стороне.

Вадим Довгорук долго лечился в госпиталях. А благодаря спонсорской помощи, получил хорошие протезы. Они функциональные, можно бегать.

Боец не пал духом, сейчас он учится заочно на военного психолога, чтобы спасать тех, кто теряет веру в себя.

Создал с еще одним раненым бойцом проект «Сила нации» – это выступления по кроссфиту среди тяжелораненых бойцов: с ампутациями и тех, кто находится в инвалидных колясках. Первые соревнования провели в Мариуполе.

По материалам «Кременчуцький ТелеграфЪ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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