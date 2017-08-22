«ДНР»: Вот такая у нас вода в Макеевке (Фото). Новости

Жители поселка ЯКХЗ (Ясиноватский коксохимзавод) в неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) продемонстрировали качество «питьевой» воды, которая поступает к ним по центральному водоснабжению. Об этом они сообщают в соцсети.

«Вот такая у нас вода в Макеевке, пос. ЯКХЗ (Ясиноватского коксохимзавода, – прим.), улица Трубицина. О хлорировании и фильтрации можно только мечтать. Разрывали 5 раз. Собирали с нас по 50 руб. непонятно на что. И ничего не сделали», – жалуется Татьяна, подтверждая состояние воды на фото.

Также женщина продемонстрировала «ремонтные» работы на поселке:

Жители микрорайона Восточный показали свою воду. «Восточный! Из под крана течёт непонятно что. Может это "яблочный сок"? Даже не знаю как это назвать.... На питьевую воду явно не похоже!!!», – прокомментировала свое фото местная жительница.

А вот Ольга констатирует, что в микрорайоне Восточный, вообще воды нет. А

Жители иных районов Макеевки отмечают, что у них вода «более прозрачная», но качество тоже плохое:

Игорь: « На Пастуховке такое тоже периодически бывает »;

« »; Николай: «У нас вроде чистая идет вода, но запах болота, так же само как когда-то давно»;

Искандер: «Вода воняет дустом. А кто то помнит как привезли средства для чистки воды в гум. помощи со Швейцарии? 645 тон реагента! Куда дели, подонки!»;

Влад: «В чера заметил, запах ставка, но у меня фильтр стоит, поэтому вода чистая была, видимо не фильтровали, или поломка.. ».

Тут же жители обсуждают – куда жаловаться, чтобы получить реальную помощь: