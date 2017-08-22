На Луганщине села не хотят объединяться в громады и теряют миллионы. Новости

В Луганской области Белокуракинская объединенная территориальная громада (ОТГ) не добрала сельских советов. По перспективному плану в ее составе их должно быть 12. Сейчас по факту – 8. Эксперты говорят, те, кто не присоединился добровольно, потерял в деньгах.

Просторовка, Шаровка, Павловка, Маньковка – эти села за 2 года так и не вошли в состав Белокуракинской объединенной территориальной громады. Из-за своей нерешительности сельсоветы теряют миллионы. «В Белокуракинском районе создана одна из самых крупных на Луганщине объединенных территориальных громад и по перспективному плану в состав громады должны были входить 12 советов, объединились только 8. То есть стал вопрос, как быть с остальными громадами, которые не вошли в состав громады», – сообщил исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления Луганской области Сергей Тихоновский.

«Анализируя районный бюджет Белокуракинского района, мы можем сказать, что сегодня громады, которые не присоединились и не образовали ОТГ, за 2016 год потеряли подоходного налога в сумме почти 6 млн грн», – отметила консультант Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Людмила Евсеева.

К примеру, Просторовский сельсовет недополучил 1 млн грн. По словам сельского головы, за эти деньги могли бы осветить улицы и починить водопровод.

К существующей громаде присоединиться можно по упрощенной процедуре. А прежний глава сельсовета будет исполнять обязанности старосты. «При этой процедуре проходят только дополнительные выборы депутатов в уже существующий совет при ОТГ Белокуракино. Голова ОТГ не переизбирается, а голова присоединившегося сельского совета остается исполнять обязанности старосты на срок полномочий совета», – объяснила консультант Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Галина Баташова.

На добровольное объединение в громады украинским законодательством отведено немногим более двух лет.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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