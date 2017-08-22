Жители Донецка о мобильной связи MTC: Пытается подавать какие-то признаки жизни. Главная

Жители неподконтрольного Донецка продолжают жаловаться на перебои или отсутствие связи единственного доступного в «республиках» украинского оператора «МТС-Украина» (Vodafone). Об этом они сегодня, 22 августа, делятся в соцсетях.

Качество приема сигнала жители описывают следующим образом:

Роман: «Периодически приподнимается»;

Сергей: «У меня не работает, хотя деления есть»;

Василий: «На коленках…»;

Наталья: «МТС кричит SOS...»;

Юрий: «Трепыхается изредка»;

Олег: «Пациент скорее мертв, чем жив».

При этом в одних районах мобильная связь доступна, в иных – нет:

Виталий: «У меня – нет, а у жены есть. Мы в одной комнате… О, теперь и у жены тоже нет, хотя антенну показывает всю»;

Александр: «Ага, хотел позвонить оператору и "мило" пообщаться с call-центром, так сразу идет сброс! Счет тоже проверить не могу и позвонить на другие номера»;

Ольга Р.: «В Пролетарском районе работает... Правда, как обычно – с переменным успехом… О, поправочка: Пролетарский – лично у нашей семьи МТС пропал. На экране "палки" есть, но звонок сразу обрывается»;

Елена: «Я в Пролетарский не могу дозвониться(((»;

Сергей: «Район гастронома "Москва"– глухо»;

Виталий Р.: «Боссе – ноль»;

«Правильный дончанин»: «Петровка, Текстищик – нет 100% МТСа»;

Елена С.: «ОЦКБ – МТС лежит»;

Сергей: «Два дня уже связь ужасная. Район Крытого рынка»;

Григортй: «МТС почти на нуле, Калининский рынок. Связь стала очень плохая в последнее время. О их мобильном интернете приличного и сказать нечего»;

Андрей: «Соловки – сети нет совсем»;

Евгения: «Могу дозваниваться по местности, но не могу, например, в район Мариупольской развилки...»;

Ольга Б.: «Не только в Донецке, но пытается подавать какие-то признаки жизни»;

Наталья: «На МТС не могла из Макееевки в Донецк дозвониться. Феникс в норме»;

«На МТС не могла из Макееевки в Донецк дозвониться. Феникс в норме»; Алексей: «Второй день практически лежит»;

«Hochu»: «Шкала полная, связи нет. В Киев звоню – нормально, по городу – нет зумера вообще».

«Шахтер»: « Я з вільної в Донецк не могу дозвониться».

В обсуждении принимают участие и жители неподконтрольной части Луганской области:

Максим: «В Луганске работает, но плохо»;

Олег: «В лнр давно лежит. Переходим на "Лугаком"».

Напомним, на неподконтрольных территориях остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

Как отметили в пресс-службе компании Vodafone, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала пресс-секретарь Виктория Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «республиках» – уже регулярны.

Так, в «ДНР» очередные проблемы со связью наблюдались 19 мая. Затем связь прекращалась 5 июня, а наиболее продолжительный период отключения был 7-8 июня. Правда, в последнем случае пресс-служба Vodafone заявила, что причиной проблем с мобильной связью в «ДНР» и «ЛНР» стало повреждение неизвестными на подконтрольной Украине территории двух волоконно-оптических линий связи. Но проблемы со связью продолжились и в августе. По состоянию на сеедину августа проблемы со связью, как в Донецке, так и в Горловке, Макеевке и иных городах.

В неподконтрольной части Луганской области на проблемы жалуются и жители Луганска, а также Краснодона.